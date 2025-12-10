“La Fiscalía no está instituida para prestarle apoyo al Gobierno”: fiscal Camargo responde a Petro

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, le respondió al presidente Gustavo Petro, asegurando que la Fiscalía no está al servicio del Gobierno Nacional.

Lea más: “Hemos perdido apoyo de la fiscal, preocupada por su inclusión a la Lista Clinton”: presidente Petro

Cabe recordar que en el punto 10 de un extenso trino, el presidente Petro escribió este miércoles lo siguiente:

“ Hemos perdido apoyo de la fiscal general, preocupada por su inclusión a la lista Clinton , cuando debe avanzar en la solución socio jurídica del conflicto armado en varias regiones. La paz siempre es el objetivo. Hablar humaniza cualquier conflicto. Ya estamos hartos de 75 años de violencia fratricida, dónde solo mueren los colombianos”, dijo.

¿Qué respondió la fiscal Luz Adriana Camargo?

La fiscal Camargo fue puntual en su respuesta al jefe de Estado y dijo: “ La Fiscalía no está instituida para prestarle apoyo al Gobierno Nacional. Nosotros, por supuesto, mantenemos una relación armónica con todas las ramas del poder público y trabajamos colaborativamente con ellas cuando se demanda de nuestra intervención y así ha sucedido, por supuesto con la rama ejecutiva como también con la legislativa”, afirmó Camargo.

Frente a su supuesta inclusión en la lista OFAC

En esa línea, la jefe del ente acusador precisó que la única preocupación que tiene “con las autoridades norteamericanas es poder presentar un trabajo de calidad respecto a la persecución de crímenes transnacionales, que es lo que venimos haciendo de manera muy juiciosa y muy ordenada”.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Finalmente, sobre la posible vulneración de la autonomía que tiene la Fiscalía, Camargo respondió: “Yo tengo que decir que a mí no me gusta el trino efectivamente, me parece que no es un trino comedido y no entiendo en qué se basa, y o no tengo preocupaciones como las que menciona el presidente y no sé de dónde toma esa información (…)”.

Esto dijo la fiscal Luz Adriana Camargo: