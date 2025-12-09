Petro tras hundimiento de reforma tributaria: “Desarrolla el odio por encima del interés nacional”

El presidente Gustavo Petro cuestionó al Congreso de la República tras el hundimiento de la ley de financiamiento con la que el Gobierno buscaba recursos por 16,3 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026.

El mandatario aseguró a través de su cuenta en X (antes Twitter) que, ante un panorama de déficit fiscal, era necesario obtener recursos de los más ricos.

“No es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional; nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se deben obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos megarricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública”, advirtió el presidente Petro.

El presidente Petro indicó que, ante esta situación de falta de recursos para financiar el presupuesto, serán los sectores vulnerables los más afectados. Sin embargo, advirtió que, en su Gobierno, no permitirá que eso suceda.

“Si la crisis no la pagan los ricos, la pagarán los pobres. Mientras nosotros seamos Gobierno, no dejaremos que la paguen los pobres, punto. Las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy”, agregó.

El presidente Petro aqgregó que, aunque la reforma tributaria buscaba recursos de parte de las utilidades de los más ricos, no fue posible obtenerlos a causa del “egoísmo social”.

