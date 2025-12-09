MinHacienda no descartó decreto de emergencia económica tras archivo de la tributaria

Las comisiones económicas del Congreso hundieron este martes 9 de diciembre la reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro, que buscaba recaudar al menos $16 billones para cerrar el hueco del Presupuesto General de la Nación para 2026.

La iniciativa fue archivada con 9 votos por el No y 4 por el Sí, por decisión de la Comisión Cuarta del Senado. Los votos positivos fueron de la senadora Aída Avella, del Pacto Histórico, y de los liberales Laura Fortich, Claudia Pérez y Jhon Jairo Roldán.

Entre los impuestos que se hundieron, se archivaron el aumento del IVA del 5% al 19% para los licores, el IVA para los juegos de suerte y azar y el impuesto al consumo para los vehículos híbridos.

Tras el archivo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, fue consultado sobre la posibilidad de decretar una emergencia económica para implementar nuevos impuestos, como lo denunció la senadora Angélica Lozano en La W.

Pues el ministro no cerró la puerta a un decreto de emergencia: “Vamos a analizar todas las medidas que sean necesarias, no vamos a descontar ninguna de las alternativas para asegurar el cumplimiento de las metas y los compromisos sociales”, dijo.

Agregó que “el presidente Petro ha sido muy enfático en el sentido de plantear que es necesario tomar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las metas fiscales para el año entrante. No presentamos un proyecto de ley de financiamiento que solamente resolviera las necesidades del presupuesto del año entrante, sino la estabilidad y el equilibrio fiscal a mediano plazo”, dijo.

