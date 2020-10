No paran los reconocimientos para James: FIFA 21 destacó el buen momento del jugador

La Premier League destacó en sus redes sociales a los seis futbolistas elegidos por FIFA 21 para conformar el equipo ideal de la semana en el videojuego.

Se tratan de Harry Kane (Tottenham), Ollie Watkins (Aston Villa), Saint-Maximin (Newcastle), Jack Grealish (Aston Villa), Ben Chilwell (Chelsea) y James Rodríguez (Everton).

De esta forma, el videojuego de la FIFA valoró al colombiano con un promedio de 84, destacando la precisión de sus pases y sus gran golpeo de media distancia.

El jugador con mejor promedio de los nominados de la liga inglesa es el atacante Harry Kane, quien participó en la goleada del Tottenham al Manchester United.

Así las cosas, siguen los reconocimientos por el buen desempeño del 10 de la Selección Colombia en la Premier League.

These #PL players have landed in the @EASPORTSFIFA Team of the Week!



Play #FIFA21 in the next two days and you could get them in your guaranteed TOTW player pack, and pick up loan Ones To Watch items



➡ https://t.co/dfP7vRLB7p pic.twitter.com/1f9up7wMB7