De ‘Son Palenque’ a ‘Jele Jele’, Justo Valdez anunció su nueva etapa musical como solista

Justo Valdez, líder de la agrupación Son Palenque, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar del legado de la música palenquera y compartir los detalles de su nueva etapa artística.​

Valdez, a sus 73 años, confesó que su pasión por la música es una herencia ineludible de su padre, Cecilio Valdez ‘Ataole’, rey del bullerengue, y de su tío José Valdez ‘Simancongo’, quien en 1920 introdujo la marímbula en San Basilio de Palenque, dando origen al legendario Sexteto Tabalá.​

Más allá de su trayectoria histórica, el maestro reveló que de ahora en adelante busca ser reconocido bajo el nombre artístico de ‘Jele Jele’. Este apodo, que nació en su niñez en el barrio Loma Fresca, en Cartagena, y representa para él una identidad que desea llevar en cada grabación futura para que su nombre resuene en todas partes.

​Sobre el alcance de su obra, Valdez destacó con orgullo como canciones como ‘Sambapalo’ han logrado un éxito inusitado en tierras lejanas como Inglaterra, China y Suiza. El músico aseguró que este fenómeno se debe a que su arte es un legado directo de África y de los esclavizados que fundaron el primer pueblo libre de América en 1603.​

Su impacto cultural no se ha limitado a los escenarios; el artista recordó su paso por el cine, participando como instructor de percusión en la película ‘Los viajes del viento’ de Ciro Guerra y su aparición en la cinta ‘Quemada’ junto a Marlon Brando.​

Actualmente, Valdez promociona su trabajo ‘Son Palenque: Rincón de África’, grabado en Barranquilla, el cual describió como un proyecto que ya está sonando con fuerza en redes sociales.​

Al hablar de la recepción de su música, el compositor resaltó que, aunque han recorrido el mundo, la verdadera satisfacción radica en ver cómo el folclor de su tierra se mantiene vigente y se escucha masivamente, tanto en la “meca” de Cartagena y Barranquilla, como en el exterior.

Escuche la entrevista completa aquí:

