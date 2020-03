Nos mintieron con los derechos internacionales de televisión: Ignacio Martán

En diálogo con Deportes W el presidente del Cortuluá, Óscar Ignacio Martán, se refirió a la asamblea en donde se tocaron los derechos internacionales de televisión, la cual para el directivo no se ha cumplido, “nos han mentido, no nos han cumplido, los derechos internacionales de la televisión. Nos dijeron que en septiembre llegaban, estamos en marzo y no llegan, nos dijeron que tampoco van a llegar. Hubo un irrespeto a los presidentes".

"A diciembre, los 36 presidentes teníamos la esperanza de que llegarían los dineros. 15 creímos que no; 15 creyeron que sí. El dinero no llegó, y creo que en 6 meses nos dirán que todavía no llegará".

Martán habló sobre los resultados que ha tenido el canal Premium de Win Sports, "para el negocio de Win, el canal va excelentemente bien, para nosotros, empezaría a dar algo cuando superen el 10%. A nosotros nos conviene que vendan más".

El directivo mencionó que los tres contratos se firmaban al mismo tiempo y estos son: mejoramiento del Win básico, Win Premium y contrato internacional, “si dejará de existir alguno, esto no tendría razón de ser”, pero si se tuviera el internacional en cuenta, se ganaría mucho más dinero, “aprobamos Win+ por la plata de televisión internacional”.

Además, recalcó que “en el tema de la televisión, todos votamos porque fueran 3 contratos a la vez: Win Básico (que venía funcionando bien), Win Premium y TV Internacional. Por eso votamos 35, creo que el Cúcuta no".

Para finalizar, Martán se refirió sobre el fallo del TAS ante la demanda que impuso el equipo vallecaucano contra Nacional, “nos deja tristes y desconsolados (…) Millonarios fue a Fernando Uribe y Nacional a Harrison Otálvaro, ignorando a Cortuluá, que no participó en la transacción".

El Cortuluá podrían recurrir al Tribunal Suizo para seguir con el caso ya que no están conformes con el fallo del TAS.

