Novak Djokovic ‘perdió la cabeza’ y destrozó su raqueta tras perder en los JJOO

El tenista Novak Djokovic, número 1 del mundo en la clasificación ATP, se robó las miradas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 luego de destrozar una de sus raquetas tras perder ante Pablo Carreño en la disputa por la medalla de bronce.

El español venció a Djokovic en tres sets: 6-4, 6-7 y 6-3.

En la transmisión del juego quedó evidenciada la furia de Djokovic tras perder el tercer lugar en los JJOO, acción que le generó miles de críticas a través de redes sociales.

Novak Djokovic to Simone Biles: “Without pressure there is no professional sport. If you are aiming to be at the top of the game you better start learning how to DEAL WITH PRESSURE.”



Ummm…#Olympics2021 pic.twitter.com/Du2rQ93uRX