Tratan a los deportistas como si siempre tuviésemos que ganar: Valentina Acosta

Valentina Acosta, colombiana que participó en los Juegos Olímpicos en Tiro al Arco, se refirió en diálogo con Sigue La W a las expectativas que tenía de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, tras ser campeona del mundo júnior en 2019 en Madrid: “Uno llega con muchas expectativas, es normal luego de ganar”. Además, dijo que “llegar a los Juegos Olímpicos no es fácil”, puesto que “tanto mental como físicamente debes estar al 100%. Sentí que me encontraba en un buen estado, estaba disfrutando y muy animada. Pensábamos que (los Juegos) se iban a aplazar otra vez, uno está impresionado por hacer un evento de esta magnitud en pandemia. Me alegra que se haya podido hacer. Todos viajamos con tranquilidad”.

Sobre su preparación mental, afirmó que “en el deporte, y en todos lados, van a haber comentarios, expectativas y situaciones”. En el mundo deportivo “es muy alta esa situación, la gente piensa que los deportistas son máquinas”. “El mayor problema es que tratan a los deportistas como si siempre tuviésemos que ganar, como si fuéramos una impresora”.

“También nos ven como si los deportistas tienen que complacer a los otros”, explicó Acosta, añadiendo que “afortunadamente, las personas que me rodean y en las redes sociales me han apoyado. La mayoría manda buenos mensajes, pero no falta la persona que llega con el comentario maluco. Son cobardes, realmente. A mí que me critique un deportista que se encuentra en mí misma situación. Trato de ser impermeable, pero siempre va a haber cosas que entran y afectan a uno mentalmente”. Sin embargo, también mencionó que “tanto apoyo también le crea a uno expectativas. Siempre voy a agradecer todo el apoyo, es muy lindo, pero las expectativas pueden jugar un papel muy fuerte en un deportista. Llega el momento de ‘no quiero fallar porque no quiero desilusionar a todas las personas que me han estado apoyando’. Se convierte en un factor además del estrés de la competencia. Muchos se dedican simplemente a criticar sin saber por lo que el deportista está pasando, y eso hace que se sientan peor. En el caso de mi deporte, la connotación es fundamental. Mentalmente no he tenido malas pasadas. Los nervios están, todos los tienen, hasta el número uno”.

Le puede interesar:

Sobre las recientes noticias sobre la salud mental de los atletas y deportistas, la colombiana aseguró que “me parece muy bueno que por fin se esté dando a conocer”, debido a que, “cuando entré al deporte hace seis años, me di cuenta que era un tema que no se tocaba. No hablaban de los problemas que los hinchas pueden crear en los deportistas. Eso viene de todas partes. Es una mentalidad que debe cambiar, hay falta de conciencia al respecto. Si una persona quiere que un deportista tenga buen rendimiento, lo primero que debe hacer es dejarlo en paz para que no esté preocupado en el ‘¿qué dirán?’, porque, quiera o no quiera, somos humanos y estaremos con eso en la cabeza”.

La decisión de retirarse de la selección colombiana “no es definitiva”. Acosta quiere “un espacio para construir cosas en mi vida y descansar de tantas cosas que se han venido en este momento, sobre todo este año que ha sido bastante pesado con las presiones altísimas en las competencias. La acumulación de tantas competiciones hace que el cuerpo quiera un descanso. Necesito tomarme ese espacio para tener la tranquilidad de que estoy construyendo algo paralelo al deporte”.