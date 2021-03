Oficial: Carlos ‘La Roca’ Sánchez es nuevo jugador del Watford

El experimentado mediocampista Carlos Alberto ‘La Roca’ Sánchez ha pasado por importantes clubes de Europa como Fiorentina, Aston Villa y West Ham, este último en donde sufrió varias lesiones que no lo dejaron afianzarse en la titularidad.

Sin embargo, este jueves el colombiano fue presentado por el Watford como nuevo refuerzo para la zona medular. Este equipo está en la segunda división de Inglaterra y pelea por el ascenso a la Premier League.

“Nos complace anunciar la contratación del experimentado internacional de Colombia Carlos Sánchez. Bienvenido a la familia”, escribió el club.

We are pleased to announce the signing of experienced Colombia international @carlossanchez6.



Welcome to the family, Carlos 🇨🇴 @_AFEX