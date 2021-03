Oscar Regenhardt cuenta cómo fue jugar en Medellín en la época de Pablo Escobar

El exfutbolista argentino Oscar Regenhardt contó en La W cómo fue jugar en Medellín en la época de Pablo Escobar. “Yo tengo un grato recuerdo en Medellín, es una ciudad casi perfecta, si tendría mar sería perfecta. Lo que ocurre es que en esos momentos había muchos problemas y también con Pablo Escobar. Con mi familia la pasamos muy bien”, indicó.

“Una vez, sentimos una ametralladora y vimos a una persona tirada en el piso y con mucha sangre. Me dio mucho susto. Y otra íbamos con mi esposa en un taxi y escuchamos una ametralladora, nos tiramos al piso y el taxista me dijo que nos tranquilizáramos que eso era muy normal allí, obviamente para mí no era normal”, señaló.

Sobre los momentos vividos con Diego Maradona, dijo que “cuando Maradona se va para el Barcelona a mí me compra el Málaga. Diego Maradona era un fenómeno y él nunca iba a estar mal con nadie, tenía un corazón muy grande”.