¡Otro partido más! James Rodríguez se perderá el juego del Everton ante el Arsenal

Carlo Ancelotti, entrenador del Everton, reconoció en rueda de prensa este viernes que el volante colombiano James Rodríguez también se perderá el partido ante el Arsenal de este sábado.

El entrenador también mencionó que el mediocampista brasileño Allan será baja para ese partido.

Este es el tercer encuentro seguido que James Rodríguez se pierde por molestias físicas.

Cabe resaltar que el cucuteño sufrió lesiones en el mes de diciembre en el Real Madrid, Bayern Múnich y ahora en el Everton.

| Carlo with an update on Allan, who along with James Rodriguez, will miss #EVEARS.



The boss says Seamus Coleman is available for Saturday and is hopeful @jamesdrodriguez will be fit for our @Carabao_Cup quarter-final on Wednesday.



Watch live: https://t.co/MlbMfZGW1y pic.twitter.com/fNblsxlDJa