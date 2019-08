Pablo Garabello y su salida del Cúcuta

Pablo Garabello, quien fue asistente técnico de Perkerman en la Selección Colombia, comentó durante el programa que la decisión de salir del Cúcuta Deportivo lo tomó por sorpresa “es una decisión presidencial de José Augusto Cadena, hay que respetarla, pero me voy tranquilo sabiendo que me fui con el 50% de los puntos y lejos del descenso directo, que fue para lo que me trajeron al Cúcuta.”

Sobre los argumentos que tomaron los directivos, dijo que: “no hubo muchas explicaciones, pero hay que acatar la decisión. “

Para finalizar, Garabello comentó que dentro del equipo del Cúcuta encontró lo que esperada encontrar: un fútbol competitivo, de buen trato de balón.