Periodista uruguayo dice que Colombia hace trampa por jugar en Barranquilla

La Selección Colombia no inició bien su camino hacia Catar 2022, sumando 1 empate, 1 victoria y 2 derrotas por goleada en los cuatro primeros partidos de las Eliminatorias Sudamericanas.

A propósito, el periodista uruguayo Jorge Ramos en su programa ‘Jorge Ramos y su banda’ acusó a la Tricolor de hacer trampa al aprovecharse del inclemente calor de Barranquilla a las 3:00 de la tarde.

“¿Cómo no van a hacer trampa? Te llevan a jugar a las 3:00 de la tarde. Que jueguen donde quieran, pero no pueden jugar a las peores horas (…). La localía no me da derecho a todo. Es una trampa moral”, dijo.

"A Brasil y Argentina les ponen un horario diferente, no es de ahora”, agregó.

Al comentario de una de las integrantes del programa que aseguraba que Colombia se había dado cuenta que ese horario no era el mejor para sus jugadores, Ramos reiteró en varias ocasiones que él “ya lo había anticipado”.

Por otro lado, aseguró que las selecciones de la Conmebol “se bajan los pantalones” ante Brasil y Argentina “cuando se les antojó cambiar las fechas de las Eliminatorias. Están acostumbrados a que los lleven de la nariz”.