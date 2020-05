¿Por un Tik Tok? La razón por la que Mario Götze no renovaría con el Dortmund

El Borussia Dortmund ya había anunciado que no renovará el contrato de Mario Götze, sin embargo, ahora sorprende la razón que habría motivado al club a no continuar con el mediocampista.

Tik Tok es la red social de moda y los futbolistas no son ajenos a esa realidad. Según el diario inglés The Sun, la decisión del Borussia Dortmund de no renovar con Götze se dio a raíz de un ‘polémico’ video que el mediocampista compartió junto a su pareja.

En el video publicado en Tik Tok, Götze aparece junto a su pareja, Ann-Kathrin. El futbolista lleva puesta una camiseta negra, mientras que la modelo usa un vestido con estampado de leopardo. Posteriormente, ambos intercambian sus prendas.

Mario Gotze and his wife 'flip the switch' 😂



(via annkathringotze/TikTok) pic.twitter.com/AkFOtF3FsS — ESPN UK (@ESPNUK) March 11, 2020

Según señala el diario inglés, este video no habría sido bien recibido por la dirigencia del Borussia Dortmund, por lo que influyó de manera importante en la decisión de no renovar con el jugador.

Götze, de 27 años, estaría en el radar de equipos de la Premier League como Everton y West Ham, así como algunos de la Serie A italiana.