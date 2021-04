Príncipe William se une a las críticas por la creación de la Superliga europea

La creación de la Superliga europea por cuenta de 12 de los equipos más importantes de ese continente ha generado miles de críticas en todo el mundo por parte de políticos, equipos y aficionados del fútbol.

Una de las últimas personalidades del mundo que se ha unido a las críticas contra la Superliga fue el príncipe William, hijo de los príncipes de Gales Carlos y Diana, quien expresó en redes sociales su preocupación por la creación de ese torneo.

“Comparto las preocupaciones de los fanáticos sobre la propuesta de la Superliga y el daño que corre el riesgo de causar al juego que amamos”, escribió.

demás, destacó que es el momento clave para “defender a toda la comunidad del fútbol”.

“Ahora, más que nunca, debemos proteger a toda la comunidad del fútbol, ​​desde el nivel más alto hasta el fútbol base, y los valores de competencia y equidad en su esencia”, señaló.

Now, more than ever, we must protect the entire football community – from the top level to the grassroots – and the values of competition and fairness at its core.



