¡Prográmese! Hora y canal para ver el posible debut de James Rodríguez con Everton

El Everton de Carlo Ancelotti se enfrenta este domingo 13 de septiembre al Tottenham de Jose Mourinho y Davinson Sánchez en el inicio de la Premier League.

Y es que el entrenador de los ‘Toffees’, aunque aún no ha confirmado la titularidad o participación de James Rodríguez en el partido, dejó entrever que el colombiano sería una opción.

“Todos están en buenas condiciones y estoy feliz de que no tengan problemas. Han entrenado toda la semana y están listos para jugar”, afirmó el entrenador italiano.

| “They are all in good condition and I am happy they have no problems. They have trained all week and are ready to play."@MrAncelotti provides an insight into the fitness of #EFC's new trio