Puedo sonar agrandado, pero he hecho méritos para jugar en la selección: Hugo Rodallega

En diálogo con Deportes W Hugo Rodallega, jugador en el Denizlispor de la Superliga de Turquía, se refirió a los momentos por el que está pasando el mundo en cuanto a la propagación de la pandemia y sobre todo en Turquía en donde no han parado los encuentros deportivos, "no estoy de acuerdo con seguir jugando, quisiera que la liga se suspenda. Lo principal es la salud de todos".

También habló sobre su desempeño en la misma, “el nivel de la liga turca ha mejorado mucho. Ya casi cumplo mi quinto año aquí. Haciendo un balance, es más lo que se suma que lo que se resta", a pesar de que no es el más grande y conocido está creciendo satisfactoriamente.

Sobre la llegada de Falcao a Turquía, con el Galatasaray, Hugo dijo que, “la llegada de Falcao le da un plus, le da crecimiento a la liga. Ellos tratan de traer grandes jugadores para darle visibilidad".

Por otro lado, compartió si quería regresar a jugar en la tricolor, "mi anhelo siempre ha sido volver a la selección. Sueno agrandado, pero he hecho méritos con mi desempeño y no he sido llamado, pero respeto las decisiones de los técnicos”.

