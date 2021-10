Regresan las Eliminatorias: Estos son los partidos de la Selección Colombia

Se disputará la triple fecha de Eliminatorias y Colombia será local en dos duelos. La Selección tendrá una dura triple jornada con dos, de tres que enfrentará, como rivales directos en la tabla de la clasificación.

Este lunes, la tricolor empezó sus entrenamientos para las competiciones de esta semana y la próxima, pues estos partidos son vitales en la lucha de sumar para ingresar a un puesto de clasificación directo a la Copa del Mundo.

El primer partido, (7 de agosto) lo debutará como visitante en Montevideo, contra Uruguay, con la opción de arrebatarle el puesto en la clasificación y salir de la zona de repechaje.

El segundo encuentro, será en la casa colombiana. El duelo será contra Brasil y se realizará en el Metropolitano de Barranquilla, escenario importante para la Tricolor.

Y el tercer rival es Ecuador, juego que será disputado en el Roberto Meléndez.



Programación de la selección y otros encuentros:

Jueves 7 de octubre:

-Uruguay vs. Colombia

Hora: 6:00 p.m

Estadio: Gran Parque Central



-Paraguay vs. Argentina

Hora: 7:00 p.m



Domingo 10 de octubre:

-Colombia vs. Brasil

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla



-Argentina vs. Uruguay

Hora: 6:30 p.m



Jueves 14 de octubre:

-Colombia vs. Ecuador

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla



-Brasil vs. Uruguay

Hora: 7:30 pm