Sé manejar el grupo, espero la decisión de los directivos: Pinto sobre la Tricolor

El entrenador Jorge Luis Pinto, en diálogo con Marca Colombia, habló sobre su posible llegada al banquillo de la Selección Colombia, pues es uno de los nombres que más suenan tras la salida del portugués Carlos Queiroz.

“Hay que mirar qué piensan los directivos. Agradezco a quienes ponen mi nombre sobre el tapete para ser candidato. Esperaremos a ver cuál es la decisión de los directivos. Yo pienso que ellos tienen el mando y nos conocen a todos. Esperaré, no tengo otra alternativa”, dijo.

Además, reveló las dificultades de dirigir a la Tricolor en la próxima jornada de las Eliminatorias hacia Catar 2022.

“No es fácil. El momento es crítico porque la base de estructura táctica del equipo no está bien definida ni interpretada. Hoy, no sabemos quiénes puedan ser los titulares (…). El técnico que llegue solamente tendrá cinco días de trabajo. No hay otro espacio”, aseguró.

Asimismo, respondió a quienes aseguran que su método de trabajo es muy duro y su carácter muy fuerte.

“Yo no sé si en un líder esté mal que tenga carácter. Yo no sé de dónde han sacado esa interpretación. Yo sé manejar el grupo, sé manejar las cosas, sé dónde estoy parado”, dijo.

“Para mí es el aspecto más importante de un líder, más que el conocimiento”, agregó.