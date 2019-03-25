Suárez hace trabajo específico en la vuelta del equipo a los entrenamientos

Suárez no pudo incorporarse a la selección uruguaya tras sufrir un esguince en el tobillo derecho en la recta final del último partido de Liga ante el Real Betis. El punta charrúa ya ha cumplido la mitad de las dos semanas que se le pronosticaron de baja.



Lionel Messi, que abandonó el pasado sábado la concentración con Argentina tras la derrota de la Albiceleste ante Venezuela (3-1) por unas molestias en el pubis, también sigue su recuperación, pensando en el derbi del próximo sábado ante el Espanyol.



Tras una semana sin entrenamientos por los compromisos con las selecciones nacionales, el técnico, Ernesto Valverde, dirigió una sesión con los disponibles del primer equipo, entre los que tampoco estaba el delantero Ousmane Dembélé.



Al punta francés, quien se recupera de una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda, aún le quedan entre dos y tres semanas de baja.