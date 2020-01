Tengo la ilusión de volver a la Selección: Cristian Borja

En diálogo con Deportes W Cristian Borja se refirió a su desempeño en el equipo portugués “todo va muy bien gracias a Dios, aunque no he tenido mucha actuación, pero cuando me ha tocado lo he hecho de la mejora manera”.

Cristian Borja se refirió a los minutos que ha tenido en la cancha, “creo que debe ser más de dirección técnica, pero si no me toca tengo que trabajar para que en el próximo partido tenga la oportunidad de demostrarlo”.

En cuanto a los restos que se vienen para el Sporting, Cristian Borja afirmó que,” estamos pensando en la Europa League y también la liga. Esto es paso a paso, hemos tenido bajones, pero seguimos en pie que es lo importante".

El vallecaucano participó en amistosos de la tricolor durante el 2019, pero no estuvo presente en el último partido de la Selección Colombia, sobre si ha tenido contacto con el equipo para regresar a jugar dijo, “por el momento no estaba pensando en Selección, estaba pensando en afianzarme en el club, para estar en la Selección hay que estar bien. Por el momento no he hablado con el profe Queiroz, pero tengo la ilusión de volver pronto porque estoy haciendo las cosas muy bien".

“Creo que para volver a la Selección necesito tener continuidad en el club. No puedes ir a Selección si no tienes continuidad, necesito tener más minutos”, añadió el jugador.

