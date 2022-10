The Strongest derrotó 2-0 a Santa Fe en la Libertadores

The Strongest, del venezolano César Farías, se impuso al Independiente Santa Fe, al mando del argentino Gustavo Costas, con un doblete del artillero boliviano Alejandro Chumacero en partido del grupo 2 de la Copa Libertadores disputado en la altitud de La Paz.



Tras un primer tiempo sin goles, Chumacero dio la victoria a los 'atigrados' con anotaciones convertidas en los minutos 54 y 80.



Presa de los nervios, el Tigre boliviano tuvo serias fallas defensivas en la primera mitad, en la que el León colombiano jugó tan a gusto como si estuviera en su propia cancha.



Los dirigidos por Farías no hallaban la llave para abrir el candado de la cerrada defensa visitante, que apenas les dejó acercarse al arco custodiado por Leandro Castellanos.



El equipo de Costas tuvo varias oportunidades de abrir el marcador, las más claras mediante potentes remates de Roa en el minuto 21 y de Gómez en el 37, pero en ambos casos ganó el pulso el arquero Daniel Vaca.



En la segunda mitad, los 'atigrados' mostraron más aplomo, aunque el Santa Fe no estaba dispuesto a dejarles el camino llano.



El sufrimiento local terminó en el minuto 55, cuando el uruguayo Matías Alonso aprovechó un descuido del zaguero William Tesillo y logró conectar un centro con Chumacero, quien hasta ese momento había pasado inadvertido en la cancha.



La anotación de Chumacero permitió al The Strongest jugar con mayor holgura y confianza, mientras que los visitantes perdieron poco a poco el ímpetu mostrado en el primer tiempo.



El artillero 'atigrado' volvió a mostrar su valía en el minuto 81, en el que convirtió el segundo tanto nuevamente con asistencia del uruguayo Alonso.



Cuatro minutos después, Farías decidió cuidar a su goleador, enviándolo a la banca y en su lugar ingresó Rodrigo Ramallo.



El encuentro terminó con la victoria del The Strongest, que llegó a la fase de grupos de la Libertadores tras dejar en el camino al Wanderers uruguayo y a la Unión Española chilena.



- Ficha técnica: 2. The Strongest: Daniel Vaca; Diego Bejarano, Luis Maldonado, Fernando Marteli, Marvin Bejarano; Alejandro Chumacero (m.84, Rodrigo Ramallo), Raúl Castro (m.78, Walter Veizaga), Diego Wayar, Agustín Jara (m.71, Fabricio Pedrozo); Pablo Escobar y Matías Alonso.



Entrenador: César Farías.



0. Independiente Santa Fe: Leandro Castellanos; William Tesillo, Héctor Urrego, Carlos Henao; Juan Daniel Roa, Leyvin Balanta, Yeison Gordillo, Sebastián Salazar (m.65, Kevin Salazar), Jonathan Gómez; Johan Arango (m.71, Jorge Obregón) y Anderson Plata.



Entrenador: Gustavo Costas.



Goles: 1-0, m.55: Alejandro Chumacero. 2-0, m.81: Alejandro Chumacero.



Árbitro: el argentino Patricio Loustau amonestó a Balanta, Urrego, Arango, Maldonado, Kevin Salazar y Gordillo.



Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo 2 de la Copa Libertadores jugado en el estadio Hernando Siles, de La Paz.