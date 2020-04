Todavía hay tiempo para hacer un buen Tour, Giro y Vuelta: Javier Guillén

En diálogo con Deportes W Javier Guillén, director de la Vuelta a España, habló sobre el trabajo que lleva con su equipo para poder realizar la competencia en su país. "Desde la perspectiva de que cada momento cambian las cosas y ojalá que las circunstancias permitan que La Vuelta pueda comenzar el 14 de agosto", asegura.

Asimismo, este virus azota al mundo con una crisis económica. Sobre las finanzas de la Vuelta, Guillen indicó, “financieramente tenemos unos pilares sólidos, pero necesitamos hacer la carrera para seguir adelante", asegurando que hay que ser optimistas y que lo ideal sería salir pronto de esta dificultad.

Sobre la realización el Tour de Francia, Guillén dijo que "si el Tour tuviera que aplazar sus fechas, todos, no solo La Vuelta, tendríamos que ser generosos".

"El Tour de Francia es crucial. A nadie se le escapa que es de los íconos que tenemos, la prioridad de los equipos pasa porque el Tour se celebre. Hoy por hoy está previsto que se realice en sus fechas originales", agregó.

Después de conocerse la que ministra de Deportes francesa, Roxana Maracineanu, no descartara la posibilidad de realizar el Tour de Francia sin público debido a la pandemia, el director de la Vuelta a España contestó que "no es lo deseable ni lo que queremos. Una carrera sin público no es lo que se quiere, pero puede ser una solución que pudiera ayudar en algo a la subsistencia de los equipos". Además, afirmó que no concibe una Vuelta, un Tour o un Giro sin público, “aunque nos viéramos abocados a hacerlo de esa manera".

Para el español, al día de hoy, todavía hay tiempo para que se haga un buen Tour, Giro, una buena Vuelta y los cinco monumentos. "Al final todos estamos hablando de 8 carreras, de esas hay dos que todavía están en sus fechas originales (Tour y Vuelta). Es difícil, pero se puede reacomodar el calendario".

También, Javier aclaró que si llegasen a correrse unos meses las carreras ciclísticas, "no es deseable ni recomendable” correr en invierno por las condiciones climáticas y uso de las carreteras, pero “sí que veo que se podría prolongar el calendario, muy medidos, en el mes de octubre o intentar conseguir un par de semanas en noviembre”, teniendo en cuenta que no sería él quien decida si se puede correr en noviembre o en otra fecha.

Para finalizar, Javier Guillén, director de la Vuelta a España, habló de la importancia del ciclismo colombiano, “es el ciclismo que está poniendo las alzas en los últimos años. Hoy los mejores ciclistas, empezando por Egan Bernal, son colombianos".

"En todas las carreras queremos tener colombianos, no solo porque dan espectáculo, sino también porque arrastran un público importante", concluyó.

