Todo está abierto para pensar en la clasificación de la Libertadores: Carmelo Valencia

En diálogo con Deportes W Carmelo Valencia, jugador del Junior de Barranquilla, analizó el partido frente al mejor equipo de América, el cual finalizó 1-2, “a mí me da mucha tranquilidad la disposición y madurez que tuvo el grupo, los goles fueron más por pequeños errores de nosotros. No podemos desmeritar un equipo como Flamengo, de los mejores en Sudamérica y campeón de Libertadores. No tuvimos la fortuna de concretar las opciones que tuvimos".

"Creo que el equipo mostró una madurez importante. Va solo una fecha, todavía todo está abierto para pensar en la clasificación de la Libertadores”, expuso Valencia.

Ahora el equipo caribeño se entrena a Independiente del Valle, sobre esta preparación Carmelo dijo que,” retomar el buen trabajo que se hizo frente a Flamengo, pegarse de lo positivo y lo que no se hizo bien, mejorarlo. Saber que Independiente del Valle que es fuerte y que aprovecha muy bien su altura. Creo que el equipo que tenemos está diseñado para jugar en cualquier plaza”.

Sobre el torneo de la Copa Libertadores, el jugador del Junior, habló acerca de la nueva nomina que se ha venido armando, “el Junior se ha caracterizado por contratar personas antes que futbolistas, creo que el equipo partido tras partido va creciendo”.

