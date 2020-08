Tras brutal accidente, Fabio Jakobsen se encuentra en coma farmacológico

En el sprint final de la primera fracción, Dylan Groenewegen cerró a su compatriota Fabio Jakobsen, que tras chocar contra las vallas de protección cayó de forma brutal, un espectador que se encontraba en la línea de meta también fue atropellado por Jakobsen.

Le puede interesar:

Previamente, a falta de poco más de 7 kilómetros para llegar a meta, el colombiano Sebastián Molano también sufrió una caída. Su equipo, el UAE Emirates ha dicho que se encuentra en buenas condiciones. El Deceuninck-Quick Step ha afirmado en sus redes sociales que compartirá información sobre el estado de salud de Jakobsen tan pronto como pueda.

Czesław Lang, director de la carrera, afirmó que Dylan Groenewegen será descalificado.

Según la informado la televisión pública polaca, Jakobsen se encuentra en coma farmacológico. El parte médico que se conoce hasta el momento revela que su estado es grave.

"Información no oficial de un reportero #tvpsport Sebastian Szczęsny: Jakobsen recibió relajantes musculares, fue puesto en coma farmacológico e intubado. El ciclista fue llevado al hospital, su estado era grave. # TDP20"

Así fue la caída del ciclista neerlandés:

I go to court this kind of actions have to be out of cycling. This is an criminel fact mister @GroenewegenD