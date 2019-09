Uno como jugador siempre espera el llamado a la Selección Colombia: Jhon Córdoba

El delantero en el Colonia de la Bundesliga de Alemania, Jhon Córdoba, compartió durante la entrevista las expectativas que tiene con la Selección Colombia para los amistosos de octubre: “Uno como jugador siempre espera el llamado a la Selección, creo que he venido haciendo las cosas bien.”.

El colombiano de 25 años también se refirió al papel que juega en el Colonia de la Bundesliga de Alemania “sabemos que siempre volver de segunda y primera cuesta, tuve una lesión, pero ya estoy recuperado y espero conseguir mi primer gol para seguir en esa racha”.

Lea también: No creía que había sido campeona mundial, verme ahí me inundó en lágrimas: Leidy Solís

Para finalizar, Córdoba habló sobre su papá, Sergio Córdoba, y el apoyo que recibe por parte de él: “Siempre es bueno tener un referente como lo fue mi papá. Me ha ayudado mucho, me daba muchos consejos, me ayudó a ser una persona más responsable”.