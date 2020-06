U.S. Open se empezará a jugar el próximo 31 de agosto

La próxima edición del US Open comenzará el 31 de agosto, en las mismas fechas que estaba planeado, aseguró este lunes la ESPN.

Lea en La W: Real Madrid regresa con goleada y no deja que se le adelante el F.C. Barcelona



La federación estadounidense de tenis (USTA, por sus siglas en inglés) continúa con sus planes de que el que habitualmente es el último Grand Slam de la temporada se dispute del 31 de agosto al 13 de septiembre.

Le puede interesar: Fernando Gaviria y Sebastián Molano ya están confirmados para el Giro de Italia​​​​​​​



El medio económico Forbes anunció el pasado miércoles que tanto la ATP como la WTA darían luz verde a la USTA para jugar el torneo en las fechas fijadas.



El jefe de prensa de la USTA, Chris Widmaier, aseguró que están siguiendo "todos los pasos necesarios" para que se puedan jugar el US Open en las fechas planeadas y que esperan poder hacer un anuncio "muy pronto".

Pese a que algunos jugadores se han opuesto a jugar el US Open debido a las condiciones de seguridad que serían obligatorias, como permanecer todo el torneo en un hotel aislados o no poder estar acompañados de más de un miembro del equipo, si el torneo saliese adelante sería el primer Grand Slam tras la pandemia.



El US Open estaría precedido de los torneos de Washington y Cincinnati y tras la disputa del 'major' neoyorquino comenzaría la mini-gira de tierra batida, con Madrid y Roma, antes de la disputa de Roland Garros.