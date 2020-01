Vengo jugando bastante bien, tengo mucho para dar en el Australian Open: Daniel Galán

En diálogo con Deportes W el jugador se refirió a su triunfo frente a Jason Jung y con el que clasificó a la final de los qualys, ”un partido bastante complicado, las condiciones no fueron las adecuadas, se me fue escapando el partido, pero bueno, pude reaccionar a tiempo y me solté más en el tercero”.

“Vengo jugando bastante bien, sé que tengo mucho para dar en este torneo y esperemos demostrarlo”, dijo el jugador sobre sus exceptivas en el Australian Open.

Para finalizar, Daniel Galán envió un mensaje a María Camila Osorio quien no pudo sacar adelante su partido, “está muy joven, mira en donde está. Es una gran jugadora, con mucha proyección, le deseo lo mejor y este es el primero de muchas cosas lindas y grandes experiencias”.

Lea también: Los objetivos de Jonathan Marulanda con Deportes Tolima