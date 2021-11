Video: Con un solitario gol de Cuadrado, Juventus venció a Fiorentina

Por la Jornada 12 de la Liga italiana se enfrentaban Juventus contra Fiorentina y el conjunto ‘BiancoNero’ necesitaba la victoria, pues no la pasa nada bien esta temporada en el rentado local y venía de perder ante el Hellas Verona.

El partido parecía un empate, pero faltando 10 minutos para que se acabara el juego, el técnico de la ‘Vecchia Signora, Massimiliano Allegri, mueve sus fichas y saca del terreno de juego al francés Adrien Rabiot para ingresar al Colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien con una genialidad en el área le dio la victoria a su equipo.

El nacido en Necoclí (Antioquia) recibe un pase al costado del italiano Manuel Locatelli y busca ingresar al área, pero al ver que había marca en la zona y no tenía un compañero con quien tocar, se inventa un enganche de bicicleta, al mejor estilo del goleador brasilero Ronaldo, para distraer a la defensa, llegó al borde de la línea de meta y sacó un derechazo que se fue por la mitad de las piernas del portero Pietro Terracciano.

Con ese solitario gol al minuto 91, Juventus ganó y respira en su difícil actualidad en el fútbol italiano, pues marcha parcialmente octavo a falta de que terminen todos los compromisos de la fecha 12.

Cuadrado se unirá a la Selección Colombia en Sao Pulo (Brasil) para enfrentar la jornada eliminatoria de noviembre ante la ‘Canarinha’, el 11 de noviembre, y contra Paraguay el 14 de noviembre.

Cuadrado goal in the last minute#JuveFiorentina

pic.twitter.com/rccgBKjKkv