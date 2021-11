¡Oficial! Barcelona anuncia el regreso de Xavi

Emblema del juego de toque que elevó al Barcelona, Xavi Hernández regresó oficialmente a su casa para tomar las riendas del equipo de su vida con la misión de reconstruir un grupo en caída libre y devolver al club al primer plano mundial.

"Es momento de volver a casa. Bienvenido, Xavi", publicó en Twitter el club catalán junto a un video con imágenes de su despedida de la afición azulgrana en 2015 y un texto leído por el mismo jugador y ahora entrenador.

"No era un adiós, era un hasta pronto. El Camp Nou siempre ha sido mi casa. Sois mi afición, mi gente, el club al que más quiero. Y ahora vuelvo a casa", narra Xavi Hernández.

El anuncio pone fin al culebrón tras la destitución del holandés Ronald Koeman con el equipo en novena posición de la Liga y tambaleante en la Liga de Campeones.

Desde el primer momento todas las miradas fueron hacia Xavi, un férreo defensor del tradicional estilo del FC Barcelona, que parecía el elegido tanto por la directiva como por la afición.

Sin embargo, las negociaciones con el Al-Sadd, el club donde se retiró como jugador y comenzó como entrenador en 2019, retrasaron su contratación por el FC Barcelona, ahora dirigido de forma interina por Sergi Barjuan, técnico del filial.

Tras días de intensas negociaciones, el club catarí anunció que liberaba a su técnico tras el pago de su cláusula millonaria. Unas horas después, el FC Barcelona oficializaba el regreso de su antiguo metrónomo en el centro del campo.

En un comunicado, el club catalán indicó que el técnico ficha para "lo que queda de esta temporada y otras dos" y que será presentado el lunes en un acto abierto al público en el Camp Nou, con lo que Barjuan dirigirá el equipo todavía en el encuentro liguero contra el Celta este sábado.

A legend on the pitch, with the soul of a manager pic.twitter.com/FFNvE98hNV