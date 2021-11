En Catar le cerraron la puerta en la cara al Barcelona por intentar fichar a Xavi

Este miércoles llegó una delegación del FC Barcelona a Catar para intentar convencer al jeque dueño del Al Sadd de dejar salir al entrenador de su equipo, Xavi Hernández, quien, según medios catalanes, es el elegido por Joan Laporta para el banquillo azulgrana.

Al parecer, la amena reunión que tuvieron los directivos del Barcelona, encabezados por Rafa Yuste y Mateu Alemany, con Mohamad bin Khalifa al Thani, dueño del Al Sadd, no llegaron a buenos términos, pues el club catarí compartió en sus redes sociales la conclusión del encuentro.

“Damos la bienvenida a la visita de la delegación administrativa del Barcelona, lo agradecemos y respetamos”, mencionaron.

Sin embargo, tras ese mensaje le cerraron la puerta a la salida de Xavi del banquillo del Al Sadd, pues están en la mitad de la temporada en ese país.

“La posición del club está clara desde el principio: estamos comprometidos en mantener a nuestro entrenador Xavi con nosotros y no podemos permitir que se vaya en este momento delicado de la temporada”, escribieron.

