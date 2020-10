Video: Doblete y asistencia de James Rodríguez y golazo de Yerry Mina ante el Brighton

El defensa colombiano Yerry Mina volvió a marcar con el Everton tras un excelente pase del James Rodríguez, jugador que se ha mostrado determinante en las victorias de los ‘Toffees’ en esta temporada.

La anotación llegó en el tiempo de adición del primer tiempo (minuto 46), cuando desde una falta cercana al área del Brighton: James centró y Mina, exponiendo su buen juego aéreo, cabeceó para poner el 2-1 parcial.

What an assist by James Rodriguez and the goal from Mina! pic.twitter.com/PycoiDN6Tt — Mahnoor. (@themadridiista) October 3, 2020

Por su parte, el goleador del Mundial de Brasil 2014 anotó un doblete, llegando a tres goles con el Everton.

James Rodriguez scores his first goal for everton. pic.twitter.com/N82ftppPRH — Saquon. (@IAmSaquon) October 3, 2020

James Rodriguez with his THIRD goal for everton. pic.twitter.com/xG703afdhm — Saquon. (@IAmSaquon) October 3, 2020

Los dos jugadores están convocados por el DT Carlos Queiroz a la Selección Colombia para el inicio de las Eliminatorias a Catar 2022: el 9 de octubre ante Venezuela y el 13 de octubre ante Chile.