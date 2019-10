Ximena Restrepo cuenta en Deportes W cómo llegó a la vicepresidencia de la IAAF

Ximena Restrepo, vicepresidenta de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), y también exatleta colombiana, comentó durante la entrevista cómo llegó a ser vicepresidenta: “Siempre he seguido el deporte muy de cerca y también con la Confederación Sudamericana de Atletismo (…) Hace unos meses, el director de la Confederación me dijo si estaba interesada".

Además explicó lo que hará dentro de su cargo: “Seré parte del comité ejecutivo para tomar decisiones macro en la IAAF, como dónde se realizarán los mundiales, gastos, etc”.

Por otra parte, Restrepo se refirió a la participación del deportista Anthony Zambrano: “Anthony Zambrano es un tremendo talento. Lo vi correr en los Panamericanos, me llamó la atención el remate que tiene, es difícil de encontrar. Me gusta que no le tiene miedo a nadie. Tiene un futuro promisorio”.

Asimismo, se refirió a la atleta Caterine Ibargüen: "Catherine nos ha mantenido en lo más alto del mundo con su salto triple. Tenemos que estar muy orgullosos de nuestros deportistas porque son la élite del mundo”.