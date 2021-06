Acudiremos al bolsillo del más pudiente para llegar al más vulnerable: Minhacienda

Durante una nueva jornada de socialización de la reforma tributaria, esta vez en Ibagué, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, destacó que el proyecto de inversión social debe tener una reducción sostenida del desempleo, especialmente en la población juvenil, los mayores de 40 años y las personas en situación de discapacidad.

Se refirió a la creación de instrumentos que faciliten la contratación, como los programas sociales actuales y el subsidio que cubrirá los costos de la seguridad social. También habló de un subsidio al sector empresarial para incentivar la contratación de jóvenes de 18 a 28 años y personas que hayan perdido su empleo.

Con este programa, que durará entre dos o tres años y se espera generar al menos 650 mil empleos.



“Los elementos en común que he venido recogiendo son varios: la necesidad de no afectar a la clase media, que no toque IVA, pensiones y ampliación de la base en renta de personas naturales. Que generen empleo, que tenga como prioridad la protección del sector empresarial, en especial de las micro y pequeñas empresas y la reactivación económica (...) Acudir al bolsillo del más pudiente para llegar al del más vulnerable", resaltó el ministro.

Los encuentros continuarán en Medellín (martes 29 de junio), Villavicencio (miércoles 30 de junio) y Cúcuta (viernes 2 de julio).