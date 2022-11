Alianza del Pacífico concretará en Colombia desgravación arancelaria del 92%

El presidente Juan Manuel Santos afirmó que en la cumbre de la Alianza del Pacífico que se celebrará el próximo lunes en Cartagena de Indias se firmará un protocolo sobre desgravación arancelaria para el 92 % del comercio entre los países del bloque.



Colombia tiene la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico y en esa condición Santos será el anfitrión de los mandatarios de Chile, Sebastián Piñera; México, Enrique Peña Nieto, y Perú, Ollanta Humala, que acudirán a la cumbre en Cartagena.



"En una semana exactamente nos reuniremos en Cartagena con los presidentes Piñera, con el presidente Peña Nieto, con el presidente Humala, para firmar el acuerdo comercial que libera de inmediato el 92 % del comercio entre nuestros países, liberación que llegará en poco tiempo al cien por ciento", afirmó Santos en un saludo al cuerpo diplomático acreditado en el país.



El mandatario señaló que la Alianza del Pacífico, que tiene como pilares el libre comercio, la inversión extranjera y el respeto a los contratos, no es un grupo excluyente.



"Como hemos explicado muchas veces, esta alianza no es un grupo cerrado, no es un grupo excluyente, ni se opone a otros esfuerzos de integración", manifestó el presidente.



Para Santos, la Alianza del Pacífico "es la expresión concreta y pragmática" de los intereses de un grupo de países que decidieron unirse para aprovechar sus sinergias "frente al inmenso mercado del Asia Pacífico".



La Alianza del Pacífico fue propuesta en abril de 2011 en la "Declaración de Lima" y se constituyó formalmente el 6 de junio de 2012 con un Acuerdo Marco firmado en la cumbre celebrada en Cerro Paranal (Chile).