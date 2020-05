Confianza del consumidor esta vez no cae por un tema de expectativa: Fedesarrollo Luis Fernando Mejía manifestó en W Fin de Semana que los hogares colombianos no están gastando pero no porque quieran ahorrar, sino porque no pueden hacerlo.

El Índice de Confianza del Consumidor se redujo durante el mes de marzo, hasta alcanzar -23,8%. Foto: Colprensa