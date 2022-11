Ecopetrol compra participación de BP en descubrimiento en Golfo de México

Ecopetrol S.A., a través de su filial Ecopetrol América Inc. compró la participación de BP (British Petroleum) en el descubrimiento Gunflint, en aguas profundas del Golfo de México, costa afuera en Louisiana, Estados Unidos.



Gunflint está localizado dentro del área extendida del Cañón de Mississippi a una profundidad de 6.138 pies (1.860 metros).



El hallazgo tuvo lugar en octubre de 2008, cuando el pozo MC 948 #2 encontró más de 550 pies netos (168 metros) de arenas que contienen hidrocarburo.



El primer pozo de evaluación, MC 948 #3, se perforó en el segundo semestre de 2012 y el segundo, MC 992 #1, se encuentra en proceso de perforación.



Ecopetrol América Inc., tiene una participación de 31,5% en el descubrimiento Gunflint y el Operador es Noble Energy Inc.



Cabe recordar que los otros socios son Marathon Oil Company y Samson Offshore LLC.



Las licencias de Gunflint (MC 904, MC 948, MC 949, N/2 MC 992 y N/2 MC 993) cubren una extensión de 23.040 acres (93 kilómetros cuadrados) y están localizadas a unas 100 millas (161 km) costa afuera de Louisiana.



Se espera que esta adquisición contribuya a la estrategia de Ecopetrol S.A. para alcanzar un nivel de producción de 1 millón de barriles limpios de petróleo equivalente por día en el año 2015.



Ecopetrol América, Inc, subsidiaria de propiedad total de Ecopetrol S.A. realiza una activa campaña exploratoria en aguas profundas del Golfo de México desde 2008, donde actualmente tiene participación en más de 130 licencias costa afuera.