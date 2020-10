Fenalco rechaza toques de queda durante celebración de Halloween

Jaime Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, señaló que están de acuerdo con las recomendaciones anunciadas por el Ministerio de Salud en cuanto a evitar aglomeraciones en Halloween o celebrar y recoger los dulces de forma prudente.

Sin embargo, indicó que "lo que no compartimos es la necesidad de imponer toques de queda y medidas restrictivas que afectan a todo el comercio generalizado en la recuperación económica, y que perjudican la generación de empleo".

Y resaltó que no hay equidad y no hay coherencia, "por un lado se hacen toques de queda para prevenir comportamientos en establecimientos comerciales, y por el otro lado se permiten marchas y protestas que no guardan protocolos de bioseguridad".