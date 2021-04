“Gobierno no apoya sobretasa de renta permanente al sector financiero”: Minhacienda

Durante la presentación del proyecto de Ley Solidaridad Sostenible, que radicó el Ministerio de Hacienda, ante el Congreso de la República, el jefe de la cartera de economía, Alberto Carrasquilla, resaltó que no apoyarán la propuesta del Partido Conservador (que se incluirá en el trámite legislativo) de una sobretasa de renta permanente al sector financiero (no vigente hasta 2022 como está actualmente).

“No es conveniente. Distorsiona, hace complejo el sistema, no me parece que tenga equidad transversal. No hay grandes diferencias en términos de la rentabilidad sobre activos con respecto a otros sectores. Es una medida que discutiremos en el Congreso, pero que seguramente el Gobierno no apoya”, resaltó el ministro.

En cuanto a los insumos que pasaron a ser excluidos de IVA (y no exentos, es decir que no recibirán su devolución de IVA cuando los productores los adquieran), y que ya se ha pronunciado la SAC (Sociedad de Agricultores Colombianos) argumentado que afectan al sector, el jefe de la cartera explicó: “cualquier efecto que exista sobre los precios afectará de una manera diferencial según el lugar de la distribución del ingreso que tenga aquel hogar que termina comprando un bien que tiene una cadena de insumos del agro. En nuestro país el régimen de excluidos distorsiona mucho la realidad comparativa entre diferentes sectores, este tránsito es un primer paso”.

Otro de los asuntos que incluyó este proyecto es el aval para que las ciudades capitales puedan instalar peajes dentro de su jurisdicción sin autorización del Ministerio de Transporte. Esto en un momento donde hay quejas de los gremios de transporte de carga por la cantidad de peajes y por sus costos excesivos, según argumentan.

Frente a ello, el ministro dijo que “se trata de financiar infraestructura, nosotros en las ciudades capitales vemos enormes falencias de infraestructura, hemos conocido programas ambiciosos, cada una de esas discusiones serán específicas, pero impedir la discusión de una fuente de financiamiento es inconveniente y que no tiene relación con nuestra movilidad”.

Por otro lado, manifestó que no se pensó en gravar las iglesias porque al ser consideradas entidades sin ánimo de lucro tienen un tratamiento especial y que no se considera prudente hacerlo. Resaltó que este es un asunto constitucional.