'iFood' anuncia el pago de seguridad social para 44.000 domiciliarios de la plataforma

En medio de un álgido debate en el país, donde se discute el estatus de empleador o emprendedor que tienen los domiciliarios de estas plataforma, iFood Colombia ha dado un paso importante en este aspecto y anuncia que aportará desde su bolsillo el aporte de seguridad social de quienes desempeñan estas actividades en su plataforma, cerca de unos 44.000 domiciliarios. "Creemos que esta decisión equilibra el mercado en Colombia", dijo Luz.

Tiago Luz explicó que esto se trata de un beneficio voluntario, al cual si el domiciliario desea acceder, debe aceptar los Términos y Condiciones que son enviados por el equipo de iFood a través de los canales que dispone para la comunicación con ellos.

La pregunta que surge es si quienes acepten este beneficio tendrán algún descuento en su pago, a lo que el directivo respondió:

"Esto no va tener ningún impacto en sus ganancias, ni en los acuerdos comerciales que tenemos con los restaurantes o nuestros clientes (…) garantizamos que los aportes sean hechos directamente desde iFood Colombia"

Cuestionado si esta decisión cambia el estatus de trabajador independiente a empleado de los domicliarios en el plataforma, Luz advirtió que no será así, ya que estos no están bajo el regimen de subordinación, remuneración y cumplimiento de horarios.

"No de ninguna manera esto no cambia, los domiciliarios no tienen horarios, no hay modelos de subordinación y pueden trabajar en otras aplicaciones", explicó.