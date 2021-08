Incentivo al almacenamiento del arroz para 2021 será de $50.000 millones

En las recientes horas desde la Dignidad Agropecuaria Colombiana, se convocó a una movilización para el próximo 11 de agosto en todas las regiones productoras de arroz del país, según los agricultores esto se debe a que los precios del cereal están por el suelo en gran parte por la sobre oferta que hay del cereal, la cual se advirtió desde noviembre de 2020.

En un reciente pronunciamiento la Dignidad Agropecuaria Colombiana, expuso “desde noviembre de 2020, advertimos sobre el sobreabastecimiento que se presentaba originado principalmente por importaciones innecesarias, fruto de tratados de libre comercio mal negociados y por la pérdida de capacidad de consumo de la población a causa del receso económico nacional que llevó, por la pandemia, a la pérdida de ingreso de millones de familias colombianas”.

Seguido a esto, el movimiento agricultor, aseguró que en 9 meses de mesas de trabajo y reuniones con el Gobierno, se ofrecieron varias soluciones para evitar que nuevamente se presentará la actual situación que se vive en el sector arrocero del país, sin embargo según la Dignidad, ninguna de las propuestas y soluciones fue aceptada por el Gobierno Nacional.

Ante el escenario, quien respondió desde el Gobierno, fue el Ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, quien aseguró que para evitar la sobredemanda que hay del cereal, se pidió a los productores no sembrar más de 530 mil hectáreas, a lo que no se hizo caso y se terminaron sembrando 590 mil hectáreas de arroz; en cuanto a precios, se expuso que se hizo un Incentivo al Almacenamiento por 30 mil millones de pesos buscando tener un acuerdo entre la industria y productores de arroz, logrando que se tuvieran buenos precios durante el 2020 con utilidades superiores al 30%; para este año, el titular de la cartera agrícola, aseguró que también se empezó a buscar la exportación del cereal dejando claro que este ha sido un camino largo y complicado ya que no se puede exportar de la noche a la mañana.

Añadido a esto el Ministro Zea, manifestó que para este año se tomará una medida adicional con el fin de ayudar a los productores de arroz, de esta manera anunció en los micrófonos de W Radio que “estamos tomando el día de hoy, después de un trabajo con productores y con la industria, que es el Incentivo al Almacenamiento, en el fin de semana yo firme la resolución para sacar el incentivo, hoy ya está en publicaciones del Diario Oficial, este año vamos a hacer un incentivo al almacenamiento que va a ir hasta los 50 mil millones de pesos teniendo en cuenta pues la situación de los altos inventarios”.

Frente al tema puntual de las importaciones de arroz que parece seguir siendo para los productores el principal dolor de cabeza, el MinAgricultura, aseguró que para este año ese ha sido un punto sobre el que se ha trabajado arduamente, exponiendo que para el 2020 entre enero y mayo se habían importado 149 mil toneladas del cereal, mientras que para este año en el mismo periodo, solamente se importaron 7.538 toneladas, representando una disminución aproximadamente del 95%.

En cuanto a la propuesta que se hizo de renegociar los diferentes TLC`s que tiene Colombia, para evitar que ingrese arroz de otros países, el Ministro Zea dijo “si nosotros abrieramos la negociación en los TLC`s en el tema de arroz que este es un tema que por supuesto mira el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que es el competente para eso, hemos tenido con ellos conversaciones al respecto, que nos dicen desde el Ministerio de Comercio, si nosotros abrimos arroz, estaríamos abriendo la posibilidad que nos negocien flores, que nos negocien café, que nos negocien banano, que nos negocien productos que hoy nosotros exportamos al mundo”.

Finalmente, frente a las recientes críticas que hizo la Sociedad de Agricultores de Colombia, en las que expuso que Colombia se encontraba en completa desventaja con integrantes de la Comunidad Andina de Naciones, especialmente con Ecuador y Perú sobre todo en importaciones de arroz, las cuales son en parte las causantes de la crisis del sector nacional, el Ministro Zea, aseguro que se tiene la mesa abierta dentro de la CAN para poder zanjar esas diferencias, manifestando también que a la fecha se tienen pactadas unas cuotas en las que se exigen unos requisitos estrictos para que el cereal que debe llegar desde los dos países anteriormente nombrados pueda entrar a Colombia, impidiendo así que ingrese más arroz del que debe al mercado nacional.