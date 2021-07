Mincomercio incluirá elementos adicionales en descripción de textiles importados

La cartera indicó que estudiará la posibilidad de disminuir los aranceles de hilados, otra de las solicitudes hechas por la Cámara Colombiana de la Confección.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, anunció diferentes medidas para el apoyo al sector textil y de confecciones, y en el marco de solicitudes hechas por la Cámara Colombiana de la Confección y Afines.

Se pone en marcha una alianza para la reactivación del sector moda: con Inexmoda y Colombia Productiva, se brindará asistencia técnica a 300 mipymes para que puedan mejorar su cadena de valor. Ello se hará con recursos por $2.184 millones, procedentes del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo.

En cuanto a medidas específicas de lucha contra el contrabando y defensa comercial, el Ministerio de Comercio hará la revisión de la Resolución 057 de 2015, para incluir elementos adicionales en las descripciones mínimas de las especificaciones con las que ingresan los productos terminados al país. El objetivo es brindar mejores y mayores herramientas de control a las autoridades aduaneras.

Lea aquí: Sector textil advierte que el Gobierno los dejó por fuera del plan de reactivación

Para ello se hará un trabajo con la DIAN, y de acuerdo con la ministra, esto puede tomar entre uno y dos meses para hacer la implementación de esas adiciones.

También se hará un estudio sobre la posibilidad de disminuir los aranceles a hilados, "dependiendo de las visitas que se hagan a las hilanderías registradas de producción nacional, lo que se hará de manera inmediata, se revisará si es posible hacerlo", destacó la funcionaria.

Y destacó que un aumento de aranceles no se hará hasta que no se haga una evaluación de los efectos positivos que tiene la expedición del Decreto 414 de 2021, "esperamos presentar esos resultados después de por lo menos 12 meses. Esto no significa que no sigamos trabajando con el sector".

Lea también: Energías renovables no convencionales traerían $11 billones en inversiones al país

Lo invitamos a que escuche esta entrevista completa en el player del encabezado.