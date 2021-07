Minhacienda debe preparar un salvamento para las empresas: Luis Fernando Velasco

Luis Fernando Velasco, senador Partido Liberal, afirmo en diálogo con Sigue La W que “el Banco de la República administra las reservas del país, que es un esfuerzo de todos los ciudadanos, esa riqueza son las reservas internacionales. Es una manera de explicarle a la gente que el Banco de la República está guardando el dinero de todos nosotros”.

“Esta propuesta la hice yo también, no solo Petro. No estoy proponiendo que el Banco emita. En Colombia hay una masa, la del dinero. Tenemos que salvar el empleo y hacer lo que no hicieron hace un año”, aseveró Velasco.

Le puede interesar:

Además, propuso “que el Ministerio de Hacienda prepare un plan y que emita títulos que, si la gente los compra, reconozcan unos intereses. A cambio de meterle plata a los bancos, que las persones compren directamente. Los intereses que el Gobierno va a pagar son utilidades. Estoy proponiendo que el Ministerio de Hacienda prepare un salvamento para las empresas”.

El único defensor que le salió a Gustavo Petro, el senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco, y su polémica propuesta para que Colombia deje de endeudarse con la banca privada nacional y extranjera y lo haga con el Banco de la República, a cero por ciento de interés, para redistribuir los ingresos en favor de la población más pobre.