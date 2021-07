"No es una buena reforma desde el punto de vista tributario", dicen analistas

Luego de conocer el proyecto de reforma tributaria del Gobierno Nacional, enfocado en la inversión social, el economista y analista Martín Jaramillo indicó que "el diagnóstico de los expertos es que es una reforma tributaria muy mala, pero en este momento la parte tributaria no es lo único que importa, la parte política, social, de estabilidad del sistema democrático. Es algo simple que mantiene la responsabilidad fiscal, eso lo ha logrado el ministro".

A lo anterior, agregó que "no es una buena reforma desde el punto de vista tributario, el próximo presidente tendrá que corregirla y no solo para conseguir recursos, sino para hacer que nuestro sistema tributario sea más equitativo y más eficiente".

Frente a la cantidad de funciones que tendrá la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en cuanto a administración tributaria, facturación electrónica, entre otros, enfatizó que esta entidad tiene que modernizarse pensando en el largo plazo.

"No es una entidad que esté a la altura en tecnología, no utiliza las mejores prácticas, y eso es porque no tiene la suficiente capacidad. Darle más funciones y más presupuesto es un primer paso", expresó el analista.

El economista también se refirió a la sobretasa de tres puntos porcentuales para el sector financiero hasta 2025: "la verdad es que los impuestos a las empresas siempre se van a transferir, en alguna medida, a los usuarios. Eso no lo puede permitir absolutamente nadie".

Y destacó que no se explica por qué no se incluyeron en el proyecto impuestos como el del plástico de un solo uso.