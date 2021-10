Pandora Papers: inspeccionarán la declaración de renta del director de la Dian

La Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), que hace parte del Ministerio de Hacienda y ejerce vigilancia y control sobre la Dian, Coljuegos y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, anunció este martes que realizará las investigaciones para determinar si existen presuntos hechos disciplinables por parte del director de la Dian, Lisandro Junco, frente a la información revelada por Pandora Papers.

Esto debido a que la misión de esta agencia es proteger el patrimonio público frente a acciones de fraude y corrupción mediante el control y sanción de las faltas disciplinarias gravísimas en que incurran los funcionarios de la Dian.

Por eso, puede fiscalizar las declaraciones de renta y trámites aduaneros de los funcionarios del nivel directivo y asesores de la Dian, y así lo hará en el caso de Junco.

Cabe recordar que Junco fue mencionado en la investigación periodística internacional de Pandora Papers, ante lo cual él respondió que tener activos no es delito, como sí lo es no declararlos y ese no es su caso.

Además, en W Radio reveló el pasado lunes que tres de los 40 casos que habían revisado, de los 588 colombianos mencionados, estaban evadiendo impuestos en el país.