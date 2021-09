Adulto mayor transfirió por error 60.000 euros a un desconocido

Gordon Layton, de 88 años, se encontraba haciendo un pago de 60.000 euros ($272 millones) a la empresa que realizó el traslado de su vieja casa a un terrero de su propiedad en Queensland, Australia, cuando cometió el error.

Layton cometió un error de digitación cuando estaba introduciendo los números de la cuenta por lo cual, el dinero fue enviado a un desconocido.

El dinero fue trasferido de la cuenta de Layton en el banco ANZ, el pasado 14 de junio, a la cuenta de otra persona en la entidad bancaria ING.

La lamentable noticia es que quien recibió el dinero retiró la suma de manera inmediata sin tener la posibilidad de recuperar el dinero.

Tras lo sucedido, la hija de Layton se comunicó con los bancos, pero aseguran que no pueden hacer nada porque el dinero ya no se encuentra en la cuenta de destino, por lo que no es posible revertir el envío.

Según dijo Layton al medio local ‘A Current Afair’ se enojó mucho tras enterarse que el dinero ya había sido retirado. “Obviamente no estaba contento, de hecho, estaba realmente enojado porque este tipo hubiera aprovechado la oportunidad para decir ‘bueno, no lo voy a devolver, maldita sea’.

La familia del adulto mayor tomó la decisión de instaurar una demanda legal contra el desconocido por haber robado la suma de dinero en efectivo. Adicionalmente, tomaron acciones legales contra los bancos involucrados por no haber prestado una atención a sus clientes para solucionar el problema.

Sin embargo, el problema para Layton no acaba ahí, pues está a punto de ser demandado por la empresa que trasladó su casa ya que no ha recibido el pago.

Por lo que pide que las personas que recibieron el dinero lo transfieran a la cuenta de la empresa de acarreos.