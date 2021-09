Rapero se implantó diamante en la frente y sus propios fans se lo robaron

Lil Uzi Vert, rapero nacido en Filadelfia (Estados Unidos), contó que sus propios fanáticos le arrancaron el diamente cuando se lanzó sobre el público en medio de un concierto que daba en Miami, en un festival de hiphop, informa TMZ.

De acuerdo con ese medio especializado, la joya tenía un valor de 24 millones de dólares y el rapero se la había implantado quirúrgicamente en la frente porque, irónicamente, tenía miedo de perderla.

Aunque el hecho se conoció a finales enero de este año, hasta hace poco se viralizó. En la época del robo, el cantante escribió un tuit en el que aseguró que el diamante era tan costoso que desde el 2017 lo había estado pagando.

I’ve been paying for a natural pink diamond from Elliot for years now . This one Stone cost so much I’ve been paying for it since 2017. That was the first time I saw a real natural pink diamond. ♦️ A lot of M’s in my face 🤫 💰 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰