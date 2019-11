Ambientalista advierte de las consecuencias del retiro de EEUU del acuerdo de París

El retiro del Acuerdo Climático de París afectará de manera negativa el futuro del pacto pues la medida les da a otros países una “excusa” para actuar más lentamente, asegura el ambientalista Bill McKibben, autor y fundador del movimiento ambientalista 350.

“Si la potencia económica más grande del planeta no participa [en el Acuerdo de París], le quitará la presión a todos los demás y les da una excusa para actuar lento”, sostuvo McKibben en entrevista con la Agencia Anadolu.

El ambientalista agregó que el reciente retiro de Estados Unidos oscurecerá el acuerdo y obstruirá la lucha contra el cambio climático.

Con respecto a la contribución clave del Acuerdo de París para disminuir los efectos del cambio climático, McKibben dijo que esto desacelera la innovación al urgir a otras naciones del mundo para avanzar hacia la energía renovable que reduzca los precios.

Al referirse al peor escenario posible que ocurriría si el acuerdo no fuera exitoso o los países no pudieran detener el colapso climático, el ambientalista dijo: “Si no es el infierno en la tierra, al menos sería una temperatura similar”.

En junio de 2017, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos se retiraría del Acuerdo de París, un pacto internacional que trabaja para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Estados Unidos presentó el lunes los documentos a Naciones Unidas con los que se inicia el proceso de un año para retirarse formalmente del histórico acuerdo climático de París suscrito en 2015.

Si se completa el proceso, Estados Unidos sería la primera nación en renunciar al acuerdo. La pérdida de la superpotencia mundial y el segundo mayor emisor de carbono probablemente enviaría ondas de choque a través del acuerdo.

El 12 de diciembre de 2015, los 195 países llegaron a un acuerdo histórico en París para combatir el cambio climático y el Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016.

El pacto climático de París hace parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Su objetivo es mitigar los efectos del cambio climático al reducir las emisiones de carbono y limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados centígrados.

Según el acuerdo de París, las naciones industrializadas prometieron apoyo financiero a los países en desarrollo para medidas de protección climática, transferencia de tecnología y programas de desarrollo de capacidades.