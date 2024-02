Así es cómo Lina Hidalgo logra ser la primera latina en ser juez en Harris, Texas

Lina Hildalgo, es una colombiana del condado de Harris en Texas, ella fue la primera mujer y latina elegida para el puesto de juez del condado. Hildalgo habló sobre su carrera y lo que este reto significa.

Inicialmente explicó que “es el condado más grande del Estado y manejamos un presupuesto de cinco mil dólares”.

También, contó cómo llegó al país norteamericano “salimos de Bogotá en plena guerra contra las drogas, vivimos en Perú y México. Luego llegué a Estados Unidos a estudiar la segundaria. Creo que Texas es un estado que ha cambiado, más del 40% de la gente es latina” afirmó.

“Considero que la gente se dio cuenta que si no vota no va a lograr, ningún cambio” puntualizó.

Finalmente, explicó cuál es su principal objetivo al ocupar este cargo “quiero devolverle a este país todo lo que me ha dado, quiero pelear para que no se presenten más casos de corrupción, es algo que he visto en otros países y quiero evitar que se desarrolle aquí”.

Le puede interesar: