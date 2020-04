Así es el trabajo de los domiciliarios en Dallas, Texas

En Héroes Anónimos recalcamos el trabajo de Nicolás Moreno, quien es domiciliario de Amazon en Dallas, Texas, y que por la cuarentena del coronavirus y dada la crisis sanitaria que diariamente incrementa sus cifras en Estados Unidos, ha tenido que tener todas las precauciones para seguir llevando los domicilios a casa de sus compradores.

El colombiano contó que hay mucha incertidumbre alrededor del virus, pero aún así toma las precauciones que se deben tomar.

“Uno tiene muchas dudas, a veces me rasca la cara y no sé si quitarme los guantes o no. También me dicen que maneje con el vidrio abajo o que no use tapabocas porque trabajo solo. Son dudas constantes”, expresó.

El día a día de Nicolás empieza a las 7 a.m. recogiendo los 300 paquetes en Amazon, se entregan estas cajas y “la gente pide muchas aspiradoras, están locas limpiando sobre lo limpio y cosas que nunca limpiaron porque ya no tienen más que hacer”.